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تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان مدعمة ببني سويف (صور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان أطفال مدعمة بالمخالفة للقانون، وذلك خلال حملة لإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ببني سويف.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الصحة من خلال إداراتها المعنية، لضبط مستوى الخدمات الصحية ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء.

وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد غنيم وتحت إشراف مباشر من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، حيث قامت لجنة من إدارة سمسطا الصحية بالتفتيش على إحدى العيادات الخاصة لطبيب أطفال، وذلك في تحرك سريع واستجابة لشكوى أحد المواطنين من بيع علب ألبان مدعمة بالمخالفة للقانون.

حيث تم تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة مديرة إدارة سمسطا الصحية، والتي ضمت ممثلين عن إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي: الدكتور هبة خلف جلال، جمال محمد حسن، وقامت اللجنة بالمرور على العيادة المذكورة، حيث تم التحفظ على 13 علب لبن أطفال مدعم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد وتم احاله الموضوع للنيابة العامة.
تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان مدعمة ببني سويف (صور)
تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان مدعمة ببني سويف (صور)
تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان مدعمة ببني سويف (صور)
تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان مدعمة ببني سويف (صور)
تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان مدعمة ببني سويف (صور)
تحرير محضر لعيادة خاصة بطبيب أطفال لبيعها ألبان مدعمة ببني سويف (صور)

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