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ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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استضافت جامعة بنى سويف، اليوم الجمعة، بطولة الجمهورية للدراجات عموم رجال، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للدراجات، بمشاركة أندية نادى بني سويف الرياضي ونادى قارون الرياضي بالفيوم، ونادى المؤسسة العسكرية بالمنيا، واستاد المنصورة الرياضي، ونادى الشباب الرياضي ببنى سويف، ونادى معلمين بنى سويف، والمؤسسة العسكرية بالسويس، ونادى النصر الجمهوري.

أقيمت البطولة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، وبحضور وإشراف الكابتن هشام فخري عضو الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي للدراجات، والكابتن أحمد طارق أبو المكارم مدير منطقة بني سويف للدراجات وعدد من قيادات كلية التربية الرياضية.

وأشار رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع في مد جسور تعاون مع العديد من المؤسسات الرياضية وأنّ استضافة جامعة بني سويف للمنافسات يأتي تأكيدًا على ثقة الاتحادات الرياضية في إمكانات جامعة بني سويف التي نجحت في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات القيمة في الأعوام السابقة.

جدير بالذكر، أن رئيس جامعة بني سويف قد استقبل كابتن هشام فخري عضو الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي للدراجات، وكابتن أحمد طارق أبو المكارم مدير منطقة بني سويف للدراجات الاسبوع الماضي.

وتناول اللقاء العديد من الملفات منها الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والاتحاد المصري للدراجات، ودراسة استحداث شعبة للدراجات بكلية التربية الرياضية، وإنشاء مقر للاتحاد ومركز تدريب بالتعاون بين كلية التربية الرياضية بالجامعة، بالإضافة إلى دراسة إقامة مسابقة الدوري المصري للدراجات داخل حرم الجامعة خلال الأيام المقبلة.
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)
ججامعة بني سويف تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات «رجال» (صور)

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