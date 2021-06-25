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عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريب من الخروج عن صفوف الفريق، والرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعطي موسيماني مدرب الفريق الأحمر الضوء الأخضر لرحيله.

وبدأ محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، في البحث عن عروض للرحيل، حيث كلف وكيل أعماله بجلب عروض له في الدوريات الخليجية، للرحيل بالموسم الجديد.

ويرغب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، في الرحيل عن ملعب التتش، على سبيل الإعارة خاصةً في ظل خروجه عن حسابات الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

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