"أهم شيء هو أننا عبرنا (للأدوار الفاصلة)".. هكذا جاءت كلمات المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، معبرة عن نتيجة مباراة فريقه الأخيرة في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم.



واختتم "المانشافت" مسيرته في دور المجموعات لـ"يورو 2020" بتعادل صعب ومتأخر 2-2 مع نظيره المجري، ولكن نجاح الفريق في قلب تأخره مرتين إلى تعادلين في هذه المباراة ليحجز لنفسه مكاناً في الأدوار الإقصائية ربما أظهر أيضاً شخصية المانشافت في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.



والآن، سيكون "المانشافت" في أمس الحاجة إلى هذه الشخصية عندما يلتقي نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، في الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة.



وربما كان لوف محقاً في كلماته بعد المباراة العصيبة أمام المجر في مدينة ميونخ، ولكن العديد من جماهير "المانشافت" أيضاً لديها الحق في قلقها حيث كانت تتوارى خلف المقاعد في بعض الفترات من المباراة.



ومن المؤكد أن لوف أصبح لديه الكثير ليفكر فيه قبل مباراة الثلاثاء المقبل، على إستاد ويمبلي العريق في لندن، مع افتراض موافقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إقامة اللقاء في ويمبلي.



وتصنف بريطانيا على أنها منطقة متعددة الفيروسات، ولهذا يتسم سفر الألمان من وإلى لندن بصعوبة بالغة.



ولن يكون هناك الكثير من المشجعين الألمان في المباراة لمؤازرة "المانشافت"، ولكنه سيحظى على الأقل بمساندة سجله الجيد أمام الإنجليز في الآونة الأخيرة، والذي لم يشهد أي خسارة.



وكان المانشافت على وشك الخروج خاسراً في مباراته أمام المجر، ولكن اللاعب البديل ليون غوريتسكا سجل هدف التعادل 2-2 لألمانيا في الدقيقة 84 ليعبر بالمنتخب الألماني مع نظيريه الفرنسي والبرتغالي من المجموعة السادسة "مجموعة الموت" إلى دور الـ16.



ولكن شخصية المانشافت التي أظهرها في المباراة قد تكون طريقه إلى التغلب على منتخب الأسود الثلاثة في عقر دارهم وتعويض إخفاقات الأعوام القليلة الماضية.



وكان المانشافت ودع بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الأول رغم أنه خاض البطولة للدفاع عن اللقب العالمي الذي أحرزه في 2014 بالبرازيل، وهي البطولة التي شهدت فوزاً تاريخياً للمانشافت على نظيره البرازيلي 7-1 في المربع الذهبي.



كما أخفق المانشافت في بطولة دوري أمم أوروبا على عكس العديد من التوقعات، ما ضاعف من الضغوط الواقعة على لوف نفسه.



ويدرك لوف أن كل مباراة يخوضها بداية من مباراته أمام إنجلترا على إستاد ويمبلي، قد تكون الأخيرة له مع المانشافت حيث أعلن لوف والاتحاد الألماني قبل شهور أن لوف سيترك قيادة الفريق عقب انتهاء مسيرته مع المانشافت في يورو 2020.



ولهذا، فإن المباراة أمام منتخب الأسود الثلاثة قد تكون بداية الطريق نحو تحقيق مجد أخير له مع المانشافت، وقد تصبح نقطة النهاية في مسيرة استمرت لمدة 15 عاماً في مقعد الرجل الأول بالإدارة الفنية للمانشافت، وهي الفترة التي توجها بلقب مونديال 2014.



وفي المقابل، تبدو المباراة على قدر هائل من الأهمية بالنسبة لمنتخب الأسود الثلاثة بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت الذي قاد الفريق للمربع الذهبي في مونديال 2018 بروسيا، ويتطلع الآن إلى إنجاز أكبر.



ويسعى ساوثغيت إلى اجتياز عقبة المانشافت أولا ثم دور الثمانية ليستغل بعدها إقامة فعاليات الدورين قبل النهائي والنهائي على إستاد ويمبلي لقيادة الفريق إلى الفوز بأول لقب له في البطولات الكبيرة منذ فوزه بلقبه الوحيد في هذه البطولات منذ 55 عاماً، وبالتحديد عبر كأس العالم 1966.