لبنان يسجل 163 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بينهم 153 مقيما و10 لوافدين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات في لبنان إلى 544 ألفا و165 حالة.





وأضافت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 7839 حالة.. فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 531 ألفا و432 حالة.





وعلى صعيد اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، سجل مليون و767 ألفا و62 مواطنا بنسبة 25.9% من تعداد السكان للحصول على اللقاح.. فيما حصل 858 ألفا و495 شخصا على الجرعة الأولى، و420 ألفا و473 شخصا على الجرعة الثانية.



