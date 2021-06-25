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شيماء سيف تلبي رغبة أصغر معجبه بالفنان هشام جمال

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عقب نشر تسجيل صوتي للطفلة جوري التي تبلغ  من العمر ٨ سنوات تعبر فيه عن حبها للمنتج والفنان هشام جمال وكونها تريد ان تحضر آحد حفلاته مع فريقه بوي باند ، وبعد سماع  الفنانة شيماء سيف لهذا التسجيل  الذي انتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي ،،قامت علي الفور بالاتصال بالفنان هشام جمال الذي بدوره قام بالاتصال بالطفله جوري والتحدث معها  ووعدها  بانها ستحضر اولي حفلاته القادمه بعد انتهاء ازمة كورونا واقامة الحفلات بشكل امان وصحي  .

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