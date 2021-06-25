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التحذيرات مستمرة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس السبت

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وجاءت التوقعات كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متوقعة.
التحذيرات مستمرة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس السبت
التحذيرات مستمرة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس السبت

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