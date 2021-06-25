تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

حدد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروطه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن بن شرقي طلب من مسؤولي الزمالك الحصول على مبلغ 2 مليون دولار في الموسم، من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





وطلب بن شرقي الحصول 2 مليون دولار فى الموسم صافي الضرائب من أجل تجديد عقده، حيث رحب اللاعب بالاستمرار ضمن صفوف القلعة البيضاء.





وأكد المصدر، أن مسؤولي نادي الزمالك سيحاولوا تخفيض المبلغ إلى مليون و700 ألف دولار مع منح اللاعب إعلان فى إحدي الشركات.



