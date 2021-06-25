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ضربة مزدوجة لإنجلترا قبل مواجهة ألمانيا المنتظرة في اليورو

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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اقتصر عدد اللاعبين الجاهزين تحت قيادة جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، اليوم الجمعة، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام نظيره الألماني (المانشافت) على 24 لاعبا.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) .

وواصل الثنائي ماسون مونت وبن تشيلويل نجما فريق تشيلسي غيابهما عن استعدادات المنتخب الإنجليزي بسبب وضعهما في العزل الصحي نتيجة مخالطتهما اللاعب الإسكتلندي بيلي جيلمور زميلهما في تشيلسي، والذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا بعد مباراة المنتخبين الإنجليزي والإسكتلندي يوم الجمعة الماضي في دور المجموعات بالبطولة.

وشارك المدافع هاري ماجواير في تدريبات المنتخب الإنجليزي بعدما تدرب منفردا في الأيام الماضية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مونت وبن تشيلويل يستطيعان خوض المباراة المقررة أمام ألمانيا الثلاثاء المقبل.

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