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موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الصيف الجاري.

موسيماني يستقر على رحيل ناصر ماهر

واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على منح مسؤولي النادي الأهلي الضوء الأخضر لتسويق ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويرى المدرب الجنوب إفريقي أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لن يكون له مكان مع الفريق خلال الفترة المقبلة ومن الأفضل تسويقه قبل الموسم الجديد.

 وتلقى ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة عروضاً محلية وخارجية أبرزها من بيراميدز الذي يرغب في الحصول على خدماته.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل.

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