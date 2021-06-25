كوكاكولا يقترب من الدوري الممتاز بفوز صعب على السكة الحديد





حقق فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى فوزاً مهماً على حساب السكة الحديد، بهدف نظيف سجله رضا الويشي، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ29 بدوري القسم الثاني.



الشوط الاول:



شهد الشوط الأول بسيطرة من جانب لاعبي فريق كوكاكولا وسط ملعب السكة الحديد، حتي نهاية الشوط الأول.



الشوط الثاني:



وشهد الشوط الثاني من المباراة باستحواذ فريق الداخلية على الملعب، واستطاع فريق كوكاكولا هدف التقدم عن طريق رضا الويشي مهاجم الفريق، في الدقيقة 8 .



واجري فريق السكة تبديل بنزول محمد ريعو وخروج اللاعب محمد فكري في الدقيقة 17، واجري تامر مصطفى المدير الفني لفريق كوكاكولا تبديلين بنزول الثنائي كريم حلاوة وجابر سالم وخروج الثنائي رضا الويشي وحسام عبد الواحد في الدقيقة 20.



وفي الدقيقة 25، نزول الثنائي محمد ناجح وأحمد ربيع بدلاً من أمير حجازي واسلام سولاري.



واجري فريق السكة الحديد تبديلين بنزول الثنائي محمود اكمل وحمودي محمد وخروج الثنائي احمد سيد واسامة صبحي في الدقيقة 40 .



واجري تامر مصطفى المدير الفني لفريق كوكاكولا التبديل الاخير بنزول أحمد بندق بدلا من جون افييري في الدقيقة 42، واحتسب الحكم محمد الحنفي 6 دقائق وقت بدل ضائع.



وجاء تشكيل فريق كوكاكولا: أحمد عيد، أحمد عبدالمنعم، أحمد أبو الخير، رضا الويشي، باسم عبدالعزيز، حسام زين، حسام عبدالواحد، محمد احمد عبدالعزيز، محمد يسري، جون افييري، إريك.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، كريم عرفات، أحمد بندق، كريم حلاوة، أحمد فوزي، جابر سالم، محمد علاء لالا، محمود أحمد، محمود محمد.





ويضم تشكيل فريق السكة الحديد كلا من: إسلام سليمان، عمرو عزت، سايكو، إسلام سولاري، فتحي مجدي، أمير حجازي، محمد رمزي، أحمد عبده، أسامة صبحي، أحمد سيد، محمد فكري.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إبراهيم محمد، محمد ريعو، حمودي محمد، طه زين، محمد ناحج، أحمد ربيع، كوفي، محمود أكمل، حازم الصادق .



حكام المباراة: حكم الساحة محمد الحنفي، ويعاونه كلا من أحمد المتولي، عماد العقاد، محمد مجدي .