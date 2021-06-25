بيريز يحسم مستقبل جارث بيل مع ريال مدريد

قال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورينتينو بيريز، إن الويلزي غاريث بيل "أحد أعظم اللاعبين في أوروبا"، ولكنه لم يقدم أي ضمانات بشأن مستقبل لاعب منتخب ويلز.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للريال، وقضى الموسم الماضي معاراً في الدوري الإنجليزي مع ناديه السابق توتنهام.

ويلتقي منتخب ويلز غداً السبت مع منتخب الدنمارك في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ومهد رحيل زيدان، للمرة الثانية، عن الريال الطريق لعودة المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي كان يتولى تدريب الفريق في أول موسم لبيل مع الفريق في موسم 2013-2014 والذي شهد تحقيق الريال للقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة.

وفي مقابلة بإذاعة "أوندا سيرو" أشار بيريز إلى أن بيل سجل هدفا مهما في الوقت الإضافي في الفوز الذي حققه فريقه على أتلتيكو مدريد، بالإضافة لمساهمته الحاسمة في نهائي كأس ملك إسبانيا في 2014 أمام برشلونة والمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في 2018 أمام ليفربول.

ورغم أنه لم يكن الخيار الأول لجوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لتوتنهام في الموسم الماضي، سجل بيل 16 هدفاً في 19 مباراة بدأها و34 مشاركة مع الفريق بشكل عام.

وقال بيريز عن بيل، الذي لديه عقد في مدريد حتى يونيو (حزيران) 2022: "إنه لاعب عظيم. الطريقة التي أراه بها أنه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا".

وأضاف: "آخر شيء أتذكره منه كان في كييف (أمام ليفربول). سدد كرة خلفية مزدوجة واحرز هدفا. وبعد ذلك أضاف الثاني".

وأردف: "وضربة الرأس في لشبونة (أمام أتلتيكو مدريد). هذا السباق أمام برشلونة في بلنسية في كأس ملك إسبانيا".