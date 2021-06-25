نور ستارز تثير الجدل برسالتها: ضحكوا على أحلامي





نشرت اليوتيوبر العراقية ​نور ستارز​ صورة لها بفستان أسود على صفحتها الخاصة، ووجهت من خلالها رسالة تفيد بأنها لا تعرف المستحيل وأنها بدأت من الصفر الى ان اصبحت من أشهر ​اليوتيوبرز​ في العالم العربي.



وعلّقت نور على الصورة بالقول: "انا بنت ما بتعرف المستحيل ! ما بأمن بكلمة مستحيل لأن كلشي بالحياة ممكن اذا اشتغلتوا بجد وجهد ! بدأت من الصفر.



وأضافت: بدون واسطة ولا مساعدة ، كل الناس بوقتها ضحكت على احلامي بس بعمري ما سمعت لأي شخص لأني كنت بعرف اني ممكن اشتغل ليل ونهار بدون ما اشتكي لحتى اوصل لأهدافي.



وختمت: كل فيديو صنعته مهما كان بسيط اخد مني ايام من الشغل والتعب ونفسه هالفيديو قربني خطوة لحلمي. الناس اللي بتقولكم مستحيل بيعكسوا تفكيرهم فلا تسمعوا! اتمنى كل شخص عم يقرأ اليوم كلامي يعرف ان اذا انا قدرت اوصل فاكيد اكيد انت بتقدر بس لا تسمع لحدا وتوكل واشتغل وتذكروا الاحلام خُلقت لتتحقق.