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ضبط سيارة تعرض منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر بشمال الجيزة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تمكنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال الجيزة من ضبط سيارة بمدخل النفق بشارع المطار تعرض مواد غذائية وسلع مجهولة المصدر وعلى الفور تم التحفظ عليها لحين فحصها بمعرفة مسئولي الأغذية والتموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تنفيذ خطة دورية للتفتيش علي سيارات بيع المنتجات الغذائية والتأكد من حصولها علي التصاريح اللازمة وسلامه المعروضات حفاظا علي الصحه العامة للمواطنين وقد تمت الحملة بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملة على محلات الجزارة بحي الوراق اسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر للمحال بعد ضبط عددا من المخالفات وذلك بمتابعة من الدكتور اشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري وهاني السيسي رئيس حي الوراق.

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