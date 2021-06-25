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"4 قتلى و195 مفقود" .. ارتفاع في عدد ضحايا مبنى مدينة ميامى الأمريكية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
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 ارتفع عدد ضحايا انهيار المبني السكني في مدينة ميامي الأمريكية، الي 4 قتلى و159 مفقوداً، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ووفقا للتقرير تدخل اليوم الجمعة أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين بين أنقاض المبنى المنهار قرب ميامي في فلوريدا يومها الثاني، فيما تأكد مقتل أربعة أشخاص حتى الآن ولا يزال 159 شخصاً في عداد المفقودين، كما أعلنت عمدة المدينة.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي "دانييلا ليفين كافا" في تصريحات خاصة لشبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية إنها للأسف، استيقظت وأُبلغت بأنه تم سحب ثلاث جثث من تحت الأنقاض، مضيفة أنه بذلك ترتفع حصيلة الأشخاص الذين خسروا حياتهم في هذه المأساة إلى أربعة.

وأعلنت في مؤتمر صحفي أنه تم تحديد مكان 120 شخصاً حتى الآن لكن عدد الأشخاص المفقودين ارتفع إلى 159.

وشددت السلطات الأمريكية على أن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى حين انهار لا يزال غير معروف، مؤكدة في المقابل أنه لا يزال هناك أمل في العثور على ناجين.

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