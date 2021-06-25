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إيطاليا: الوضع الوبائي لكورونا مستقر على الرغم من تسجيل حالات بمتحور دلتا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
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 أفادت مسودة التقرير الأسبوعي المشترك للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة في إيطاليا، والذي يصدر يوم الجمعة من كل أسبوع، بأنه تم تسجيل حالات عن تفشي أنواع مختلفة من فيروس كورونا، ولا سيما متحور "دلتا"، مع قابلية أكبر للانتشار وإمكانية التهرب جزئيًا من الاستجابة المناعية، مؤكدة أن الوضع الوبائي فى البلاد لازال مستقرًا.
 
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية، فقد نوهت مسودة التقرير، بأن هذه المتغيرات أدت إلى زيادة غير متوقعة في حالات الاصابة بالوباء في دول أوروبية أخرى ذات تغطية تطعيم عالية، مما يتطلب ذلك تتبع الحالات وتسلسلها على نطاق واسع ، لتجنب عودة (كوفيد-19) للتفشي بشكل أوسع في البلاد.

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