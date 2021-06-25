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الصين أكبر سوق للسندات بالعملة المحلية في آسيا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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لا تزال الصين تمتلك أكبر سوق للسندات بالعملة المحلية في منطقة شرق آسيا الناشئة، حيث تضم 77.8 بالمائة من السندات المستحقة في المنطقة، وفقا للإصدار الأخير من تقرير بنك التنمية الآسيوي اليوم (الجمعة).

وقال التقرير الصادر عن مراقب أسواق السندات الآسيوية لبنك التنمية الآسيوي إن سوق السندات في الصين نمت خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بالربع السابق وبنسبة 17.3 بالمائة عن العام السابق لتصل إلى 15.8 تريليون دولار أمريكي، مضيفا أن التراجع في نسبة إصدار السندات الحكومية حد من نمو السوق بشكل عام.

وذكر التقرير أن "تراجع الحاجة إلى التحفيز المالي وسط الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تركيز الحكومة على تخفيف مخاطر الائتمان في الأسواق المالية، حد من إصدار السندات الحكومية".

وأوضح أن السندات الحكومية في الصين نمت بنسبة 1.6 بالمائة عن الربع السابق وبنسبة 18.5 بالمائة عن العام السابق لتصل إلى 10.1 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس.

وأضاف التقرير أن سندات الشركات زادت بنسبة 2.9 بالمائة عن الربع السابق وبنسبة 15.2 بالمائة عن العام السابق لتصل إلى 5.7 تريليون دولار أمريكي.

وتضم منطقة شرق آسيا الناشئة الصين وهونغ كونغ الصينية وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

 

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