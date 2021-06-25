فوز كوكاكولا والداخلية وسرس الليان وبتروجت والمريخ والنجوم بالقسم الثاني









حقق فريق كوكاكولا فوزا غاليا على فريق السكة الحديد بهدف دون رد سجله رضا الويشى في الدقيقة 5 من الشوط الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة 29 للمجموعة الثانية .



وفاز فريق الداخلية على فريق الزرقا بهدف دون رد سجله احمد بحبح.



وتغلب فريق بتروجت على فريق بورتو بهدف نظيف سجله خالد عبد الرزاق في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.



وحقق فريق المريخ الفوز على فريق القناة بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم القناة بهدف على شوقى في الدقيقة 15 وتعادل محمود اجوجو في الدقيقه 20 واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 6 من الشوط الثاني

تقدم فريق النصر على فريق منتخب السويس برباعية نظيفة سجلها محمد ناصر مودى وميدو العطار في الشوط الأول واضاف محمد اوشا الهدف الثالث واختتم الأهداف حسام جلال.



وفاز فريق سرس الليان على فريق زد بهدفين مقابل هدف تقدم نانا انتوني وتعادل احمد عصام شيكو واضاف كرواش الهدف الثاني للسرس.



وتعادل فريق طنطا مع فريق جمهورية شبين بهدف لمثله تقدم جمهورية شبين بهدف محمود حميد وتعادل ماجد اونش لطنطا.



وفاز فريق النجوم مع فريق الترسانة بهدف دون رد سجله مصطفى عصعص في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الثانية



1- كوكاكولا 49 نقطة

2- الداخلية 47 نقطة

3- بورتو 45 نقطة

4- النصر 44 نقطة

5- القناة 43 نقطة

6- بتروجت 40 نقطة

7- الترسانة39 نقطة

8- المريخ 38 نقطة

9- منتخب السويس 38 نقطة

10- زد إف سي 36 نقطة

11- جمهورية شبين 35 نقطة

12- السكة الحديد 35 نقطة

13- سرس الليان 33 نقطة

14- الزرقا 33 نقطة

15- النجوم 31 نقطة

16- طنطا 23 نقطة