Advertisements

ماذا تحضر نجوى كرم لجمهورها؟

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



نشر الملحن اللبناني ​نبيل الخوري​ فيديو من داخل تواجده بالإستديو في إشارة منه للعمل الذي يجمعه مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

وأشعل الفيديو حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى كرم.

وتستمر نجوى في حصد ثمار نجاح أحدث أعمالها وهي أغنية "معذور قلبي" آخر أعمالها والتي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع : علي حسّون.

يذكر أن نجوى كرم هنّأت الجمهور بمناسبة عيد الأب بكلمات مؤثرة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته بمقطع فيديو أغنيتها "وكبرنا" التي تجمعها بـ"ديو" مع الكبير الراحل وديع الصافي، والتي تجسدّ بكلماتها معنى الأبوّة الحقيقية وأهميّة الأب في حياة أولاده.

وكتبت نجوى :"البَيّ مصدر قوّة ما بتتعوّض بحدا هو الحماية والأمان.. ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وأكّدوا مدى تأثير الأغنية عليهم منذ طرحها حتّى الآن.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة مزدوجة لإنجلترا قبل مواجهة ألمانيا المنتظرة في اليورو

منذ أقل من ساعتين

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يحسم مستقبل جارث بيل مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فوز كوكاكولا والداخلية وسرس الليان وبتروجت والمريخ والنجوم بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

06:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

07:01 م

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى