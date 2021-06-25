ماذا تحضر نجوى كرم لجمهورها؟







نشر الملحن اللبناني ​نبيل الخوري​ فيديو من داخل تواجده بالإستديو في إشارة منه للعمل الذي يجمعه مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.



وأشعل الفيديو حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى كرم.



وتستمر نجوى في حصد ثمار نجاح أحدث أعمالها وهي أغنية "معذور قلبي" آخر أعمالها والتي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع : علي حسّون.



يذكر أن نجوى كرم هنّأت الجمهور بمناسبة عيد الأب بكلمات مؤثرة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته بمقطع فيديو أغنيتها "وكبرنا" التي تجمعها بـ"ديو" مع الكبير الراحل وديع الصافي، والتي تجسدّ بكلماتها معنى الأبوّة الحقيقية وأهميّة الأب في حياة أولاده.



وكتبت نجوى :"البَيّ مصدر قوّة ما بتتعوّض بحدا هو الحماية والأمان.. ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وأكّدوا مدى تأثير الأغنية عليهم منذ طرحها حتّى الآن.