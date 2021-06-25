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ولاء جاد الكريم: تطوير 143 قرية خلال المرحله الأولي لمبادرة حياة كريمة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن كافة الوزرات والهيئات تسابق الزمن لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة.
 
وأشار "جاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن تنفيذ المبادرة سيبدأ 1 يوليو فعليا، وإن كان هناك عدد من المشروعات دخل حيز التنفيذ بالفعل، موضحا أن المرحلة التي ستنطلق في أول يوليو من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022.

وأوضح مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من المبادرة كانت تستهدف أفقر 143 قرية في 11 محافظة وتصل نسبة الفقر بهم إلى 70%، وتم الانتهاء من هذه المرحلة.

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مبادرة حياة كريمة تطوير القري الاكثر فقرا الرئيس السيسي ومبادرة حياة كريمة

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