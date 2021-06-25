انخفاض الاستثمارات الكورية الجنوبية بالخارج 21% خلال الربع الأول من 2021

أظهرت بيانات اليوم أن الاستثمارات الكورية المباشرة بالخارج تراجعت بنسبة 21.6% على أساس سنوي، في الربع الأول في ظل تداعيات جائحة كورونا.



وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت بها الشركات الكورية 11.2 مليار دولار، في الفترة ما بين شهري يناير ومارس، مقارنة بـ14.3 مليار دولار قبل عام، وفقا للبيانات من وزارة الاقتصاد والمالية.





وتراجعت تلك الاستثمارات بعدما سجلت زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. وكانت الاستثمارات الكورية المباشرة بالخارج قد تراجعت للربع الثالث على التوالي في الربع الثالث من العام الماضي.

وسجل صافي الاستثمار الكوري المباشر بالخارج تراجعا بنسبة 31.6% على أساس سنوي إلى 7.65 مليار دولار خلال الربع الأول، وفقا للبيانات.