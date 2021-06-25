وصلة غزل وشكر بين شيرين عبدالوهاب وبلقيس... ما علاقة آه ياليل؟





هنأت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ الفنانة اليمنية ​بلقيس​ على طرحها أغنية "​إنتهى​"، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت قائلةً: "الله عليكي يا BeBe دي "​اه يا ليل​" بتاعتك، مبروووووووك انا بيك من غيرك مش فارقة، قدامك اهو لسة بغني".



ومن جانبها، أعادت بلقيس نشر ما كتبته شيرين وردت قائلةً: "انتي أستاذة فن وأنا بتعلم منك وفعلا انتهى هي اه يا ليل بتاعتي يا قمر يا سكر ياللي وحشتيني".



وكانت كشفت بلقيس في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، دخول فيديو كليب "إنتهى" الترند العربي والعالمي، إذ كتبت: "بلقيس إنتهى تحقق مليون مشاهدة وتدخل الترند العربي والعالمي، مبروك للفانز والمحبين الداعمين لي دايما في كل مكان في الوطن العربي ولا زال في جعبتي الكثير".



أغنية "إنتهى" من كلمات مشاري ابراهيم، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع موسيقي علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، أما الفيديو كليب فهو من إخراج ​دان حداد​.