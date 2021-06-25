Advertisements

وصلة غزل وشكر بين شيرين عبدالوهاب وبلقيس... ما علاقة آه ياليل؟

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


هنأت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ الفنانة اليمنية ​بلقيس​ على طرحها أغنية "​إنتهى​"، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت قائلةً: "الله عليكي يا BeBe دي "​اه يا ليل​" بتاعتك، مبروووووووك انا بيك من غيرك مش فارقة، قدامك اهو لسة بغني".

ومن جانبها، أعادت بلقيس نشر ما كتبته شيرين وردت قائلةً: "انتي أستاذة فن وأنا بتعلم منك وفعلا انتهى هي اه يا ليل بتاعتي يا قمر يا سكر ياللي وحشتيني".

وكانت كشفت بلقيس في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، دخول فيديو كليب "إنتهى" الترند العربي والعالمي، إذ كتبت: "بلقيس إنتهى تحقق مليون مشاهدة وتدخل الترند العربي والعالمي، مبروك للفانز والمحبين الداعمين لي دايما في كل مكان في الوطن العربي ولا زال في جعبتي الكثير".

أغنية "إنتهى" من كلمات مشاري ابراهيم، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع موسيقي علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، أما الفيديو كليب فهو من إخراج ​دان حداد​.

أخبار تهمك

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

ضربة مزدوجة لإنجلترا قبل مواجهة ألمانيا المنتظرة في اليورو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ يوم

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيريز يحسم مستقبل جارث بيل مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فوز كوكاكولا والداخلية وسرس الليان وبتروجت والمريخ والنجوم بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

06:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

07:01 م

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى