الخارجية الأمريكية: إذا طالت المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي ستكون العودة للاتفاق صعبة للغاية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه فى حال طالت المحادثات النووية مع طهران حول العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستكون العودة إليه صعبة للغاية.





وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان فى باريس اليوم الجمعة: إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة مع إيران حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015.متهمًا طهران بأنها تدعم الإرهاب وتُخِلُّ باستقرار المنطقة.





وأضاف، أن بلاده لن تتوصل لصفقة تعيد إحياء الاتفاق المتهاوي، منذ انسحب الإدارة الأمريكية، إلا إذا أوفت السلطات الإيرانية بالتزاماتها النووية، معتبرًا أن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون صعبة للغاية إذا طالت المحادثات أكثر من اللازم، في إشارة إلى المفاوضات التي انطلقت منذ أبريل الماضي في العاصمة النمساوية فيينا.





كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "إيران بقنبلة نووية أو بإمكانية إنتاجها ستكون أخطر مما هي عليه الآن".





ومن جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي: إن بلاده تنتظر أن تتخذ إيران قرارات لازمة لإحياء الاتفاق النووي.



