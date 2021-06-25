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عبدالله السدحان يخرج عن صمته ويروي موقفا أغضبه

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان، نص بعض الرسائل التي وصلته وأشعلت داخله حالةً من الغضب؛ بسبب حديث كُتَّاب ومخرجين معه عبر المراسلات الخاصة بشأن الأعمال والنصوص الفنية الدرامية التي وصلته، ويتمنون منه رداً بشأنها للعمل على التنفيذ، مبيناً أنَّ عقبة خروج تلك الأعمال للنور ليس سبباً فيها.

وقال السدحان، عبر صفحته في “تويتر”، إن هناك نصوصاً درامية لديه لا تجد لها منفذاً، مُعقِّباً أنَّه لم يستطع الرد بشأن تلك الأعمال.

وأردف أنَّ من بين هذه الأعمال مسرحية من كاتب بعنوان “سر المكتبة”، وكذلك عرض من مخرج تمنى التواصل معه بشأن مسرحية “محماس”.

وجاء في التغريدة: “أبو تركي أرجو أن تكون بخير، ورا ما تشتغلون على مسرحية (سر المكتبة) موضوع الأعشى وجرير والفرزدق.. رسالة من كاتب”.

وأضاف عبدالله السدحان، قائلاً: “تحياتي أبو تركي.. لنتواصل حول مسرحية (محماس) آملين أن ترى النور.. دمت بخير.. أبو جمال.. رسالة من مخرج”.

وبيَّن الفنان السعودي، قائلاً: “غير نصوص درامية لكتاب آخرين.. كله محفوظ عندي وقرار التنفيذ عند غيري”.

يُذكر أنَّ عبدالله السدحان ظهر في دراما رمضان الماضي عبر مسلسل “كسرة ظهر”، مع نخبة من الفنانين الكويتيين، ولاقى نجاحاً، ويعدّ أول مشاركة درامية له في الكويت، ووصفها السدحان بالناجحة، وأبدى رضاه عنها.

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