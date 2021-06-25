بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غدا السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة علي السواحل الشمالية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا السبت ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا

السبت، حيث تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.