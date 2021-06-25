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استمرار حبس سائق الأتوبيسين المتهمين في حادث قطار حلوان

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، بتجديد حبس سائقي الحافلتين المتسببين في حادث قطار حلوان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على كل من سالم محمد، ومخلص رستم، سائقي الأتوبيسين المتسببين في حادث قطار حلوان، حال هروبهما عقب وقوع الحادث لمحافظة الإسكندرية.


وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان عن اختباء المتهمين داخل شقة سكنية بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية.


تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيسين يقلان عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين وإصابة 6 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

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