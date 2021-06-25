بعد إطلاقه.. معلومات لا تفوتك عن Windows 11

Windows 11 .. قدمت شركة مايكروسوفت العالمية العديد من الإصدارات المهمة لأنظمة الحواسيب، والتي تضمنت عدة تحديثات، كان آخرها ويندوز 10.





Windows 11





وتصدر Windows 11 اليوم الجمعة تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان شركة مايكروسوفت رسميًا عن أنه آخر تحديث لنظام تشغيل الكمبيوتر.





تحسينات Windows 11





ويتضمن Windows 11 تحسينات مرئية، من بين تغييرات أخرى، رغم أن البث المباشر للحدث جعل الأمر صعبًا بالنسبة لبعض المشاهدين لمتابعة جميع الميزات.





ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن Windows 11 في السطور التالية:





واجهة Windows 11





تعتبر واجهة الأنظمة من الأمور التي تميز كل نظام تشغيلي عن الآخر، لذا فإن Windows 11 من المتوقع أن يلقى نجاحا باهرا، حيث يحتوي على نافذة بها تطبيقات مثبتة، ومستندات تم فتحها مؤخرًا "مُوصى بها" وشريط بحث.





تخطيط نوافذ Windows 11





ويتيح Windows 11 للمستخدم إمكانية تخطيط نافذة متنوعة من زر "تكبير" حتى يتمكن من الاختيار من بين قوالب متعددة لعرض تطبيقين أو ثلاثة أو أربعة تطبيقات مفتوحة على الشاشة، أو تحسين على سحب عدة نوافذ إلى جوانب الشاشة، ثم تغيير حجم كل شيء يدويًا.





Windows 11 وتبديل المهام





كما يسهل Windows 11 التبديل بين المهام، سواء أجهزة سطح المكتب المحفوظة مع استخدامات مخصصة للمنزل والمدرسة والعمل والألعاب، ويحتوي على "مرئيات أكثر نعومة"، بما في ذلك الزوايا الدائرية على التطبيقات والأيقونات لتحسين مظهر ويندوز، والعودة إلى الطبقات الشفافة في عصر نظام Vista لنوافذ معينة تعطي مظهرًا متعدد الطبقات.





أدوات Windows 11





ويوفر Windows 11 أدوات خصصت للمعلومات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي - بما في ذلك الطقس والتقويم وتقارير حركة المرور والأخبار - إلى شاشات المستخدمين. إنه تحسن، لكنه لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن Cortana في نظام التشغيل Windows 10 وتطبيق شريط مهام الاهتمامات الجديد.





Windows 11 والدردشة ومكالمات الفيديو





ومن المقرر أن يتم دمج Microsoft Teams مباشرة في Windows 11 وسيكون لها رمز خاص بها على شريط المهام، حيث يمكن إجراء الدردشة والمكالمات، ومكالمات الفيديو، مع أي شخص في أي مكان في العالم" على أي منصة أو جهاز، بما في ذلك ويندوز أو آي أوه اس أو أندرويد أو غيرها.





مظهر Windows 11 للحواسيب





كما يحتفظ Windows 11 بنفس الظهر المرئي الذي اعتاد عليه مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز مثل الكمبيوتر اللوحي، ولاسيما عند فصل لوحة مفاتيح الجهاز.





لوحة مفاتيح Windows 11





ويتميز Windows 11 أيضًا بلوحة مفاتيح جديدة وكتابة صوتية يمكنها تلقائيًا وضع علامات الترقيم واتباع الأوامر الصوتية، مثل "حذف تلك الكلمة.





الألعاب في Windows 11





ويعطي Windows 11 مزايا مهمة تتعلق بالألعاب منها ميزة "Auto HDR" للاعبين، التي ستعمل تلقائيًا على تحسين لون وإضاءة شاشات الألعاب، وهي تقنية تم تقديمها لأول مرة في وحدات تحكم إكس بوكس من مايكروسوفت، إلى جانب الآن تضمين إكس بوكس جيم باس في نظام التشغيلWindows 11.





Windows 11





يذكر أن Windows 11 جاء بعد ست سنوات من قيام مايكروسوفت بإصلاح نظام التشغيل الخاص بها باستخدام ويندوز 10، وهو تحديث رئيسي يعمل الآن على حوالي 1.3 مليار جهاز في جميع أنحاء العالم.



