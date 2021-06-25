Advertisements

لمدة يوم.. غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تعلن محافظه الجيزة، عن تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية و تقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم وذلك للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الاناره (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الاوسطي.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية و تقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم وذلك لمده يوم واحد غدا السبت الموافق ٢٦/٦/٢٠٢١ على ان تكون الاعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا دون تعطيل حركه المرور .

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات و إعاده الشيء الى أصله فور إنتهاء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهة المنفذة .

وتشير محافظة الجيزة بأن الشركه المنفذة قامت بوضع كافه وسائل الامن الصناعي و المساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ يوم

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ 18 دقيقة

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

كوكاكولا يقترب من الدوري الممتاز بفوز صعب على السكة الحديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع المهاجم السفاح

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيريز يحسم مستقبل جارث بيل مع ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

فوز كوكاكولا والداخلية وسرس الليان وبتروجت والمريخ والنجوم بالقسم الثاني

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

06:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

06:00 م

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

01:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى