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الإسكان تكشف تفاصيل محاور مشروع تطوير القاهرة الخديوية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، تفاصيل تطوير عملية القاهرة الخديوية، موضحًا أن القاهرة الخديوية هي واحدة من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، حيث تم تطوير القاهرة الكبرى على عدة محاور هي؛ محاور الطرق، والمناطق غير الآمنة "العشوائية"، ومحور تطوير الأمان ذات القيمة، والقاهرة الخديوية جزء من هذا المحور، حيث يتم تطوير المناطق ذات القيمة العالية أو الحضارية.

وأضاف مساعد وزير الإسكان، خلال تصريحات خاصة، أن نقل الوزارات خارج القاهرة في العاصمة الإدارية سيعطي فرصة لتطوير وسط القاهرة، لافتًا إلى أن وسط القاهرة عانى كثيرًا من عدة مشكلات خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أنه يجب حل مشكلات وسط القاهرة بالتوازي مع بعضها البعض، لافتًا إلى أنه تم تطوير "ميدان التحرير" كمرحلة أولى، والمرحلة الحالية تشمل الميادين الأخرى منها؛ ميدان طلعت حرب، وشارع قصر النيل، وميدان الأوبرا، موضحًا أن هذه هي المرحلة الجاري العمل فيها، وأنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية العام الحالي 2021، وبعدها سيبدأوا في المرحلة التالية.

وذكر "إبراهيم"، أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية هو مشروع دولة وليس وزارة الإسكان فقط، موضحًا أن وزارة الإسكان هي أحد الأطراف المشاركة في العمل، ولكن هناك جهات أخرى رئيسية مثل المحافظة، وجهاز التنسيق الحضاري، وجهات أخرى، لافتًا إلى أن وسط القاهرة يوجد بها بعض الشركات التي تمتلك بعض العقارات، وهذا يخص إدارة القاهرة الخديوية.

وقال إن هناك مخطط للقاهرة الخديوية ومكوناته هي؛ الحركة "أي حل مشكلة الحركة في القاهرة"، الاستعمالات بداخل القاهرة الخديوية "أي نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع قيمة القاهرة الخديوية في مكان آخر"، وحلول مرورية، وحلول للأنشطة الموجودة، مؤكدًا أن سيكون هناك تشريعات خاصة للمحافظة على المكان، منوهًا بأن هذه المشروعات تستهدف عائد اجتماعي وليس عائد اقتصادي.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن مثلث ماسبيرو ومربع الوزارات امتداد للقاهرة الخديوية، وتعتبر جزء من النطاق الأكبر لوسط القاهرة، وبعد تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومربع الوزارات سيكون وسط القاهرة جديدًا، ويستوعب نشاطات جديدة، وبالتالي تعود القاهرة الخديوية لعهدها الجديد.

كما كشف عن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير "الممشى والكورنيش"، موضحًا أن المرحلة الأولى كانت تستهدف 1.8 كيلو متر، وخلال أسابيع قليلة سيتم تشغيلها، مضيفًا أن المرحلة الثانية مقسمة إلى شمال المرحلة الأولى وجنوبها حتى وسط القاهرة، وستنتهي المرحلة الثانية في العام الجاري أيضًا.

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