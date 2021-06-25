المرور تعلن عن إجراء غلق جزئي لميدان الرماية.. "تعرف على السبب"



أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم وذلك للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الاناره (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الاوسطي.





ونوهت الإدارة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم وذلك لمده يوم واحد غدا السبت الموافق ٢٦٦٢٠٢١ على ان تكون الاعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا دون تعطيل حركه المرور.





ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات وإعاده الشيء إلى أصله فور إنتهاء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهة المنفذة.





وأشارت الإدارة بأن الشركه المنفذة قامت بوضع كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامه لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.