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مي العيدان تروي تفاصيل إنقاذ ابنتها من الموت بسبب الحسد

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ فيديو للممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ على صفحتها الخاصة من برنامج "ليالي الكويت" تكشف فيه ان ابنتها كادت ان تموت بسبب ​الحسد​.

وعلّقت مي على الفيديو بالقول: "هيا الشعيبي: بنتي بغت تموت السبب الحسد".

وكانت قالت الشعيبي إنها فوجئت وهي تؤدي فريضة الصلاة، بصراخ ابنتها في الحديقة، وعندما ذهبت لها وجدت النار تغطي جسدها فانبطحت أعلاها حتى تموت معها.

وختمت أن حالتها الآن باتت أفضل، كما أنها تعرضت لكل ذلك بسبب الحسد وأشارت إلى أنها لا تظهرها عبر السوشيال ميديا.

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