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عمرو وردة مطلوب على جوجل بعد إعلان خطوبته

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:12 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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تصدر اللاعب عمرو وردة المحترف في صفوف نادي "باوك" اليوناني، اليوم الجمعة، 25 يونيو 2021، "ترنيد" محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان خطوبته.

عمرو وردة مطلوب

وأعلن عمرو وردة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق خطوبته في حفل عائلي، اقتصر على الأقارب، ولم يشهد حضورا من قبل زملائه السابقين في الأندية التي لعب لها أو المنتخب.

خطوبة عمرو وردة

واحتفل عمرو وردة صاحب اـ28 عاماً بخطوبته في سرية تامة، مكتفيا بحضور أهله وأهل خطيبته، ولم يوجه الدعوة لزملائه سواء في المنتخب المصري أو في الوسط الرياضي بشكل عام.

رحيل عمرو وردة عن الأهلي 

ورحل عمرو وردة عن صفوف النادي الأهلي المصري في عام 2015، ليخوض مسيرة احترافية في الدوري اليوناني، شملت عدة أندية منها بانيتوليكوس، وباوك سالونيكا، وتروميتوس، ولاريسا، وفولوس.

عمرو وردة والمشاكل المحيطة به

وأثار عمرو وردة الجدل في أخيان كثيرة، حيث ارتبط اسمه بواقعة تحرش شهيرة بفتاة قامت بنشر رسائل فاضحة أرسلها إليها، وخسر على إثر مكانه في منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019.

محمد صلاح ينهي أزمة عمرو وردة

وتدخل  محمد صلاح وأحمد المحمدي وبقية اللاعبين لرفع العقوبة عن عمرو وردة ويعود للمنتخب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه بوقائع أخرى خارج النص خلال رحلته الاحترافية في اليونان.

عمرو وردة يعود إلى صوابه

وأنهى اللاعب المصري عمرو وردة الجدل الدائم المثار تجاهه، بعد إعلانه خبر خطوبته، الذي تفاعل معه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آملين في أن يعود وردة إلى صوابه.

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