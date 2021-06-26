وزارة البيئة في أسبوع| افتتاح أول نموذج لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يوم الأحد الماضي، فاعليات "المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات" تحت عنوان الإدارة المتكاملة للمدن الذكية والذى تنظمه وزارة الإسكان في الفترة من 20- 22 يونيو 2021 بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتور خالد الدهبي رئيس مركز بحوث البناء والدكتور رامي احمد نائب وزير الاتصالات والدكتورة منى قطب ممثلة عن وزارة النقل، واعضاء مجلس النواب َممثلين عن القطاع الخاص.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها على أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يعاني منها العالم، والتي غيرت التوجهات العالمية في التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخم سياسي دولي نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر.





وزيرة البيئة تشهد تسليم مستشفى النساء والتوليد التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة مستلزمات وأدوات طبية





شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يوم الاثنين الماضي، خلال زيارتها لكلية الطب - جامعة القاهرة تسليم مستشفى النساء والتوليد التابعة لمستشفيات كلية الطب - جامعة القاهرة مجموعة من المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بالمستشفى والتي تعد أحد منشآت الرعاية الصحية التي يعمل عليها مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF).





وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة أمل سيد نائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة لشئون البيئة والدكتورة منال المصري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





افتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بالفيوم





قامت وزيرة البيئة والدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم يوم الثلاثاء بافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي بقرية قلهانه بمحافظة الفيوم.





البيئة تعلن انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي





اما يوم الاربعاء الماضي، فقد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer بكافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للترويج للتطبيق ولتعريف المواطنين ماهية التطبيق وسبل الدخول عليه واستخدامه كوسيلة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.





ياسمين فؤاد: إعداد أول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم





كما أعلنت الوزيرة في ذات اليوم، عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجي وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة الممول من التعاون الإيطالي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة.





وأضافت فؤاد أن الإعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها اشكالها النباتية والحيوانية بالإضافة الى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية والتراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجي للحفاظ على استدامتها وجودتها.





وزيرة البيئة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان استعدادات البدء في التنفيذ الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة





ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الخميس مع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس آخر مستجدات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة استعدادا للبدء الرسمي للمنظومة بها ضمن محافظات النموذج التجريبي الأول في أغسطس القادم.





وأكدت الدكتورة ياسمين أن محافظة الاسماعيلية ستكون من أول المحافظات التي سيتم تنفيذ المنظومة الجديدة بها ضمن سعي الحكومة لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء كمرحلة أولى، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات.