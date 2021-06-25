الخطيب يساند لاعبي الأهلي في المران الختامي قبل مواجهة الترجي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي حضور المران الختامي للفريق والمقام حاليا علي ملعب الأهلي we السلام استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في التاسعة مساء غد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مواجهة الذهاب بفوز الأحمر بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شريف.





وبدأ مران الأحمر بقراءة الفاتحة من جانب اللاعبين والجهاز الفني حتي تكون فأل حسن قبل مباراة الغد المصيرية.