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مشاركة ثنائي الشباب في تدريب الزمالك

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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‏ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض تدريبات فنية بالكرة خلال التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي. وأدى لاعبو الفريق تدريبات متنوعة بالكرة؛ بجانب أداء بعض التدريبات البدنية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

وشهد المران، احتفال لاعبو الفريق بمحمود حمدي “الونش” وأحمد سيد “زيزو” في التدريبات الجماعية، حيث قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي للثنائي ومصافحتهما بعد تجديد الثنائي للقلعة البيضاء.

وشارك محمد حمدي مدافع فريق زمالك 99 وأحمد محمود الظهير الأيمن لفريق زمالك 2003 في المران، بعدما قرار كارتيرون تصعيد الثنائي للفريق الأول.

واكتفى إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق بالمشاركة في جزء من التدريبات ، بعدما تعرض لكدمة في الظهر خلال المران، وفضل الجهازان الطبي والفني للفريق منح عاشور راحة من التدريبات رغم حرص اللاعب على استكمال المران

كما قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم التدريبات إلى جزءين، حيث شاركت مجموعة من اللاعبين في تقسيمة فنية بوسط الملعب لتنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف كارتيرون وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق، بينما أدت مجموعة أخرى من الفريق تدريبات على التسديدات تحت إشراف أسامة نبيه.

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