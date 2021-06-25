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حسام موافي: التهاب المفاصل نعمة من الله لمرضى القلب

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التهاب المفاصل يكون نعمة من الله لو أن القلب «ملتهب».
 
وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التهاب المفاصل يحد من الحركة ومن ثم يساعد المصاب على الراحة والعلاج خاصة مع الأطفال، الذين لا يحصلون على الراحة بالفراش لو لديهم مشاكل في القلب.

ولفت إلى أن الحمى الروماتيزمية تصيب المفصل الكبير ويكون لونه أحمر ووارم وبه ألم غير عادي نتيجة ويستجيب للأسبرين ومن ثم يترك المفصل كأن لم يكن دون أي أثر.

واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن القلب مكون من 3 طبقات، أولها طبقة خارجية وهي عبارة عن غلاف سميك يحيط بالقلب اسمه التمور ويعمل على حماية القلب.

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