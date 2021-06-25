نقل سكان عقار العطارين المنهار بالإسكندرية إلى مدرسة (صور)



وفور ورود بلاغ إلي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد إنهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.



وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور الأستاذ رجب النقيدي رئيس حي وسط، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.



من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

أعلنت محافظة الإسكندرية أنه تم نقل قاطني عقار العطارين المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي.وأشارت إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا علي سلامة المواطنين.