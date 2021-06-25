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مجدي عبدالغني.. أسطورة "مونديالية" أطفأها الميراث وأنهكتها الصراعات القضائية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:32 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
ممدوح راشد
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يعتبر مجدي عبدالغني واحدا من أشهر اللاعبين المصريين، و"أسطورة" دخلت التاريخ من أوسع أبوابها، يوم سجل في مونديال 1990 في مرمى هولندا، هدف لن ينسى أبداً.

مجدي عبدالغني

نال مجدي عبدالغني شهرة كبيرة، حيث كان أحد نجوم الجيل الذهبي في النادي الأهلي، إلى جانب مشاركاته العديدة مع منتخب مصر، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس العالم بعد عبدالرحمن فوزي ومحمد صلاح.

مشاكل مجدي عبدالغني مع إخوته

وأثار مجدي عبدالغني جدلاً كبيراً، بين الجماهير، بعدما ظهرت مشاكله الأسرية المتعلقة بالميراث، مع إخوته وأبناء عمومته، والتي تطورت إلى أن وصلت للمحاكم والقضاء.

أحكام ضد مجدي عبدالغني

وصدر ضد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حكم من محكمة جنح الدقى بحبسه سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، في إحدى قضايا الميراث.

الحكم الصادر ضد مجدي عبدالغني

ويعتبر الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى هو حكم أول درجة ويحق للكابتن مجدى عبد الغنى الاستئناف عليه، ويكون حكم محكمة الاستئناف نهائيا وباتا، ويحق لمحكمة الاستئناف تأييد أو تخفيف أو إلغاء الحكم، ولا يجوز تغليظه.

قضايا مجدي عبدالغني

توجد العديد من القضايا المطروحة بين كابتن مجدى عبد الغنى وأقاربه بسبب خلافات الميراث، حيث صدرت عدة أحكام بشأن بعضها، والتي تتعلق بالغرامة وأخرى لاتزال متداولة أمام ساحة القضاء.

تفاصيل قضية مجدي عبدالغني

 وتحمل القضية الصادر فيها الحكم مؤخرًا، رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقى، وهي مرفوعة من جانب ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد كابتن مجدى عبد الغنى.

امتناع مجدي عبدالغني عن تسليم ميراث أقاربه

 يُذكر أن مجدى عبد الغنى، اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، ليقرر عدد من أقاربه، من مستحقى الميراث إقامة دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.

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