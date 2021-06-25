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تراجع المؤشر العام لبورصة الأدرن 1.15% خلال تداولات الاسبوع

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.15%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2110.9 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.8 مليون دينار أردني مقارنة بـ 14.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 21.1 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 58.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 74.6 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 33.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 23183 صفقة.

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