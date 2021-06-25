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باحث مصري يكشف تفاصيل فوزه بجائزة التميز العلمي من الجمعية الأمريكية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور طارق عبد العزيز، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة تكساس الأمريكية، التفاصيل المتعلقة بفوزه بجائزة التميز العلمي من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء المتعلق بعلاج ضغط الدم.

قال "عبد العزيز" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن البحث الفائز بهذه الجائزة عبارة عن اكتشاف البروتين المسؤول عن ارتفاع ضغط الدم المرتبط بنسبة الأملاح.

وأضاف أن هذا البروتين يتحكم في عمل القناة داخل الكلى التي تتحكم في نسبة الأملاح داخل الجسم، وعندما يحدث خلل في هذه القناة يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، واكتشاف هذا البروتين من شأنه الوصول إلى بعض الأدوية التي تتحكم في عمل القناة وبالتالي علاج ضغط الدم المرتبط بارتفاع نسبة الأملاح في الدم.

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