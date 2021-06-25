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"توطين المرتزقة والميليشيات".. مخطط تركي لابتلاع ليبيا (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
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أثارت دعوة البيان الختامي في مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا حول تحركات تركية في الخفاء لتوطين المرتزقة والميليشيات في ليبيا تحت اسم "مهاجرين" بما ينطوي عليه هذا المسمى من حقوق منها تسهيل تجنيسهم.

الخطة التركية لتوطين المرتزقة وإعطائهم الجنسية الليبية ظهرت مبكرا بمقترح من وزير داخلية الوفاق السابق فتحي باشآغا الموالي لتركيا بشأن توطين المرتزقة السوريين في مدينة ترهونة الليبية بعد جرائم ارتكبتها الميليشيات بحق أهالي المدينة ومحاولة تهجير أبناء ترهونة لصالح المرتزقة السوريين، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

ويقدّر عدد المرتزقة السوريين في ليبيا بأكثر من 11 ألف مرتزق جاءت بهم تركيا لدعم تنظيم الإخوان. 

فهل يفشل الليبيون مخططات تركيا؟

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