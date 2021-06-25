تحرك بيراميدز لملعب الرجاء





تحرك فريق نادي بيراميدز من فندق إقامته بالدار البيضاء نحو ملعب نادي الرجاء المغربي الذي يستضيف مرانه الأول استعدادا للمواجهة الهامة بينهما مساء الأحد.





ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.





ويخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة من مساء اليوم على ملعب نادي الرجاء على أن يقام المران الأخير في التاسعة من مساء السبت على مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة لحسم أحد طرفي المباراة النهائية.