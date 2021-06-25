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وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عودة الأنشطة داخل الكنيسة تدريجًا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشى جائحة كورونا.

ومن جانبه قال القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه تم عودة الأنشطة الكنسية تدريجيًا من اليوم، لافتًا أنه كانت جميع الأنشطة متوقفة منذ أكثر من ثلاث أشهر.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص ل "لفجر"، أن هناك أتباع لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتم قياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة، ولم يسمح بدخول أى أفراد الكنيسة بدون ارتداء الكمامة مع الإلتزام بأعداد قليلة مع مراعاة التباعد الجسدى خلال مزاولة الأنشطة.

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: عودة الأنشطة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

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