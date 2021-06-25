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إصابة عدة أشخاص في مشاجرة عنيفة بمدينة نصر

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت منطقة مدينة نصر مساء يوم الجمعة، مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص بأطلاق أعيرة نارية وزجاج علي بعضهم مما أسفر علي اصابة عدد من الأشخاص.

تداول رواد الفيس بوك علي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الاشخاص بشارع الجبل زهراء بمنطقة مدينة نصر،ويظهر في الفيديو صوت أعيرة نارية وزجاج وإصابة بعض الأشخاص.

كما تقوم الأجهزة الأمنية بالقاهرة بفحص الفيديو وإتخاذ الاجراءات اللازمة. 

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