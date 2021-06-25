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طارق السيد: النصر قدّم أفضل أداء هذا الموسم أمام منتخب السويس

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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أكد طارق السيد المدير الفني لفريق النصر أن فريقه قدم أداء جيد وأن المباراة من افضل المباريات التي قدمها النصر منذ تولية المسئولية وان هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين خلال المباراة ونفذوا التعليمات واستطاعوا تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف .

وكان النصر قد حقق فوزا كبيرا علي فريق منتخب السويس بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة 29 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

وافتتح التسجيل للنصر محمد ناصر مودي الذي سجل الهدف الاول من تسديدة في الدقيقة 13 من الشوط الأول واحرز الهدف الثاني ميدو العطار من تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء من تمريرة من محمد ناصر مودي في الدقيقة 20.

وفي الشوط تمكن محمد عبد الناصر اوشا من تسجيل الهدف الثالث من تمرير. من احمد داهش في الدقيقة 22 وفي الدقيقة 46 أحرز حسام جلال الذي حل بديلا الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز النصر برباعية نظيفه ويرفع رصيده الي 44 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد منتخب السويس عند 38 نقطة في المركز الثامن .

وقال طارق السيد أن النصر كان لديه طموح وامل في المنافسة علي الصعود ولكن صعب بسبب فارق النقاط مع المنافسين ولكن نجحنا في خلق طموحات ودوافع المنافسة لدي اللاعبين خلال مدة قصيرة من العمل منذ توليه المسئولية .

وكشف طارق السيد أنه كان يسعي بقوة لتحقيق الفوز وبعدد جيد من الأهداف لتقليل فوارق الأهداف مع المنافسين ومع تسجيل الهدف الاول والثاني ارتفاع معدل الثقة أكثر لدي اللاعبين وتمكنوا من تسجيل الهدف الثالث والرابع مشيرا إلي أنه لقن اللاعبين طريقة اللعب المناسبة للمباراة وأنه تحدث عن أهم نقاط القوة والضعف في منتخب السويس خلال التدريبات في الأيام الماضية

ووجه طارق السيد الشكر للاعبين علي المستوي والجهد الذي قدموه كما وجه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق واحمد الاحمر عضو مجلس إدارة النادي علي مساندتهم للفريق الرحيم عبد الحق مدير الكرة علي مجهوداته .

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