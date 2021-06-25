وزيرة التضامن: "مجزرة أبو حزام أحزنت الجميع.. والدولة تقف بجانب أسرهم"

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يجب أنه يكون هناك تنسيق وتعاون بين وزارة التضامن والإعلاميين؛ لأن الطرفان مسئولان عن بناء الإنسان، خاصة الإعلاميين الذين لهم رؤية ميدانية.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التضامن مسئولة عن التأثير على جودة حياة الإنسان ومعيشته بشكل عام.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، حياة بها خدمات ومرافق ووعي وتعليم وصحة ودرجة من التماسك المجتمعي.



واستطردت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن منذ عام 2014، كانت رؤيتها أن الفقر ليس فقط مادي، وتم العمل على موضوعات الفقر

ولفت إلى أن المجزرة التي حدثت في قرية أبو حزام أحزنت الجميع خاصة الأسر التي فقدت ذويها، موضحة أن كل الأسر خاسرة، مشيرة إلى أن الدولة لن تترك هذه الأسر وحدها.



واختتمت أن هناك ربط بين الفقر والثأر، حيث ان من يموت بالثأر أو يأخذ ثأره يترك أسرته من خلفه فقيرة ضعيفة، ومن ثم يكونوا قد قتلوا أولادهم بأيديهم وتركوا سلسال لا ينتهي من الدم، مختتمة:"عار علينا إذا صمتنا على ما يحدث بحق أطفالنا الذين يموتون في أحضاننا بالداخل".

