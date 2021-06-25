المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن مفاجآت في حريق اندلع في كمية مخلفات زراعية وعدد من السيارات المتهالكة خلف ديوان وزارة الزراعة بحي الدقي، وسط المحافظة.



وبينت المعاينة أن الحريق ليس الأول، ونشوب عدة حرائق قبل ذلك كان أولها منذ عدة أشهر والثاني قبل أسبوع دون تحرك من مسؤولي الوزارة لمنع تكرار حدوثه، مجددا حتى إندلعت النيران مساء أول أمس.



كما أشارت المعاينة والتحريات إلى أن المكان المخصص للسيارات المتهالكة يفتقر لوسائل الأمن والسلامة لاسيما عدم وجود شبكة إطفاء أو طفايات يدوية.