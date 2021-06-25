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تصريحات ناريه لايمن المزين عقب السقوط أمام النصر برباعية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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أكد ايمن المزين المدير الفني لفريق منتخب السويس أن سبب الهزيمة يعود لمؤامرة تعرض لها الجهاز الفني بتسريب أحد أعضاء المجلس لقائمة الراحلين عن الفريق والإبقاء علي أربع لاعبين فقط مما ادي لقيام اللاعبين بعمل مؤامرة علي الجهاز الفني ومن ثم الهزيمة الكبيرة أمام النصر بأربعة أهداف

وقال ايمن المزين أنه مباراة القناة في الجولة المقبلة هي الأخيرة له مع منتخب السويس موجها الشكر لمجلس الإدارة واللاعبين .

يذكر أن منتخب السويس تعرض للهزيمة أمام النصر بأربعة أهداف في الجولة 29 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

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