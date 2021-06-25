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غدا.. افتتاح ملاعب جامعة بنها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملاعب جامعة بنها غدا في حضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومجلس ادارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

ويحتفل الحضور بافتتاح الملاعب خلال المهرجان الذي سيقام على هامش الافتتاح ويتخلله عروضا رياضية على الملاعب الجديدة تختتم بمباراة كرة قدم يشارك فيها وزيري التعليم الاهلي والشباب والرياضة.

وكان الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قد تفقدوا جميع الملاعب الجديدة الاسبوع الماضي للوقوف على جودتها وجاهزيتها قبل افتتاحها.

يذكر ان ملاعب جامعة بنها التي سيتم قص شريط افتتاحها غدا تضم ملعب كرة قدم كبير وملاعب كرة قدم خماسية نجيل صناعي، وملعب ثلاثي لكرة اليد والسلة والطائرة، ومضمار للجري ومنافسات العاب القوى.

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