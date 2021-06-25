نائب: استخدام الشباب بالبلدان العربية شبكة الاتصالات المصرية للدخول على المواقع الإباحية "عار علينا"

قال النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقدمه بطلب إحاطة للمجلس لغلق المواقع الإباحية جاء للسيطرة على هذه النوعية من المواقع، واصفا إياها بـ الورم الخبيث.



وأشار "دياب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان لابد من وقفة جادة حتى لا يتكرر ما حدث مع حنين حسام، لافتا إلى أن ديننا يمنعنا من استخدام الإنترنت بشكل خاطىء.



وأضاف، أن استخدام الشباب في البلدان العربية شبكة الاتصالات المصرية للدخول على المواقع الإباحية عار علينا، لافتا إلى أن عدد من البلدان العربية والسوان وليبيا حجبت هذه المواقع، منوها بأنه يمكن الاقتداء بتجربة الإمارات والسعودية في منع المواقع الإباحية.

